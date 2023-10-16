Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:07, 16 октября 2023Россия

Путин озвучил соотношение потерь при контрнаступлении ВСУ

Путин: потери ВСУ при контрнаступлении огромные, примерно 8 к 1
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнастулении огромные — примерно 8 к 1. Об этом, называя соотношение потерь, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, оно опубликовано на сайте Кремля.

«С 4 июня оно [контрнаступление] продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери [со стороны Украины]. Потери просто огромные —один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал глава государства.

По его словам, после достижения договоренностей во время очных переговоров Москвы и Киева в Стамбуле Украина объявила том, что будет добиваться стратегического поражения России на поле боя. Украинская сторона «выбросила в печку» договоренности после того, как российские военные отошли от столицы Украины, считает Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгороде похоронили семью раненного при атаке дрона журналиста Sputnik. Он по-прежнему остается в коме

    Путин раскрыл причины конфликта на Украине

    В России призвали ограничить дилерские комиссии при продаже машин

    Путин заявил о попытках России урегулировать конфликт на Украине после 2014 года

    Путин высказался об основе мирных договоренностей между Россией и Украиной

    Путин озвучил соотношение потерь при контрнаступлении ВСУ

    Путин оценил возможность урегулирования конфликта на Украине

    Врачи предупредили об одном риске секса в пожилом возрасте

    Женщина схватила полицейского за гениталии и объяснила это поиском опоры

    Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости