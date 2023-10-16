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12:06, 16 октября 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ

Украинский пленный Савенко заявил, что от его бригады осталось около 40%
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

Попавший в плен младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Савенко сообщил, что от его бригады осталось около 40 процентов. Слова военного приводит РИА Новости.

«Потерь много (...) У нас осталось от подразделения изначального, что было, где-то процентов 40. Из того состава, что был при формировании бригады», — рассказал он. По словам младшего лейтенанта, большая часть потерь — от артиллерийских обстрелов и дронов.

Боец ВСУ попал в плен на запорожском направлении в октябре.

Ранее командир танкового взвода Вооруженных сил России с позывным Сова заявил, что потери ВСУ во время попытки контрнаступления на запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. «У них до штурма доходит ну максимум человек 20-30. Потому что остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии», — сообщил российский военнослужащий.

Между тем подполковник Луганской народной республике в отставке Андрей Марочко рассказал, что потери украинских военных резко возросли за прошедшую неделю. Речь идет о краснолиманском и купянском участках.

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    Алина Гончарова
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