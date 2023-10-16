Стало известно о росте потерь ВСУ на двух направлениях

Марочко заявил о росте потерь ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях

Подполковник Луганской народной республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко возросли за прошедшую неделю. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях и уточнил, что речь идет о краснолиманском и купянском участках. Совокупно они превысили потери Киева на донецком направлении, которые «традиционно были самыми большими на протяжении более полугода».

Эксперт добавил, что эти показатели являются итогом «мясных штурмов» со стороны ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях при контрнаступлении ВСУ. По его словам, соотношение составляет восемь к одному. В августе сообщалось, что число потерь среди украинских военных превысило 120 тысяч.