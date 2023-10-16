Израильтянин собрал коллекцию из обломков ракет и сфотографировал ее

Житель израильского Ашкелона показал коллекцию обломков ракет

Житель Израиля собрал коллекцию из обломков израильских и палестинских ракет и сфотографировал ее. Снимки экспонатов он показал «Газете.Ru».

Житель города Ашкелон рассказал, что находил обломки около места работы — в южной промзоне города, которая часто становится целью ударов палестинского движения ХАМАС. Большую часть кустарных ракет, летящих со стороны сектора Газа, сбивает израильская система ПРО «Железный купол». Поэтому на фото израильтянина есть как обломки ракет боевиков ХАМАС, так и обломки ракет армии Израиля.

Коллекционирование обломков боеприпасов стало для многих на юге Израиля своеобразным хобби. «Тут во всех каналах фото жителей, которые это (обломки — прим. "Ленты.ру") собирают. У меня подруге кусок прилетел на балкон, она оставила на память», — рассказала еще одна жительница Ашкелона журналистам.

7 октября террористы из сектора Газа осуществили массированный ракетный обстрел Израиля. Со стороны анклава было выпущено как минимум 2200 ракет.

Вечером 10 октября ХАМАС выпустили более 100 ракет по израильскому Ашкелону. Местные жители сообщали, что никогда не видели столь масштабного обстрела. Террористы также заявили, что, если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения, ХАМАС продолжит разрушать Ашкелон и другие города на юге.

Ранее израильская модель OnlyFans Наталья Фадеева рассказала подписчикам, что записалась в армию, чтобы сражаться с ХАМАС. После атаки террористов модель опубликовала свежее фото в форме Армии обороны Израиля и сообщила, что на время службы она исчезнет из соцсетей.