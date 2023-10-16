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01:59, 16 октября 2023Из жизни

Израильская эротическая модель записалась в армию

Фото: @nataliafadeev

Израильская модель OnlyFans Наталья Фадеева рассказала подписчикам, что записалась в армию, чтобы сражаться с ХАМАС. Об этом сообщает издание Toronto Sun.

В прошлом Фадеева часто снималась в полуобнаженном виде с оружием в руках и одеждой в военном стиле. После атаки ХАМАС на Израиль модель опубликовала свежее фото в форме Армии обороны Израиля. По ее словам, на время службы она исчезнет из соцсетей.

Я буду не очень активна в социальных сетях. Я вступила в свою воинскую часть, чтобы исполнять свой долг в качестве резервистки. Не знаю, надолго ли. Молитесь за нас

Наталья Фадеевамодель OnlyFans
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Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для проведения операции по зачистке анклава от боевиков ХАМАС.

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    Олег Парамонов
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