Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала морщины со словами «придется подшить лоб». Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала лицо крупным планом, стирая косметические средства с помощью ватного диска. На размещенных кадрах видно, что в области лба звезды присутствуют глубокие мимические морщины.

«Ну ужас, когда ты 14 часов в кадре, в гриме и просто стареешь. И что с этим делать? Придется, видимо, как-то подшить лоб. Господи, сколько морщин после съемок! А когда ты в кадре пять дней? Старость наступает слишком быстро. Что делать?» — посетовала она.

Ранее Тодоренко показала фигуру в бикини на отдыхе. Знаменитость снялась на пляже с подругами, станцевав перед камерой.