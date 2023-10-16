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10:20, 16 октября 2023Силовые структуры

Россия объявила в розыск уехавшего на Украину адвоката

МВД России объявило в розыск экс-адвоката Фейгина за уголовное преступление
Марк Фейгин

Марк Фейгин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) , уехавшего на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Юриста разыскивают за уголовное преступление.

28 апреля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России иностранную неправительственную организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) из Польши, которая была создана экс-депутатами Ильей Пономаревым, Геннадием Гудковым (они включены в реестр иноагентов) и Фейгиным.

Организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, а ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти, пояснили в ведомстве свое решение.

Минюст включил Фейгина в реестр СМИ-иноагентов 8 апреля.

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    Любовь Ширижик
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