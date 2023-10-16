Россия представит систему самообороны летчика в ОАЭ

«Рособоронэкспорт» представит систему самообороны летчика на Dubai Airshow

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит полностью импортозамещенную систему жизнеобеспечения и самообороны летчика на авиасалоне Dubai Airshow 2023 в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Система предназначена для летного состава самолетов и вертолетов, совершившего катапультирование или оказавшегося на местности после аварийной посадки. Комплект скомпоновали специалисты «Рособоронэкспорта» во взаимодействии с летчиками Воздушно-космических сил России и производителями экипировки. Отмечается, что при создании системы учитывали опыт реальных боевых действий. Экспортный продукт аналогичен применяемой в российских вооруженных силах системе, но составлен из компонентов альтернативных производителей.

«На Dubai Airshow 2023 впервые представим этот уникальный продукт, полностью состоящий из элементов российского производства, прошедших проверку в боевых условиях», — сказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, слова которого приводят в пресс-службе.

Комплекс разделен на четыре кластера: средства связи и наблюдения, средства самообороны, функциональная форменная одежда, а также средства индивидуальной защиты и выживания. В состав системы, среди прочего, входит бронежилет, защитный шлем и носимый аварийный запас. Также система включает радиостанцию семейства Р-187 «Азарт» с гарнитурой, монокуляр ночного видения ПН-21К и очки ночного видения ГЕО-ОНВ1-01М для пилотирования вертолетов.

В сентябре заместитель главкома Воздушно-космическими силами России Юрий Грехов сообщил, что в носимый аварийный запас российских военных летчиков вошел пистолет-пулемет ПП-2000.