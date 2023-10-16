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17:04, 16 октября 2023Экономика

Россиянам рассказали о защите новых купюр от подделок

Россиянам рассказали об усиленной защите новых купюр 1000 и 5000 рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Обновленные купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей имеют усиленную защиту от подделок по сравнению с предыдущими версиями благодаря существенно переработанному защитному комплексу. Об этом говорится в заявлении «Гознака».

Новые банкноты содержат «наиболее высокотехнологичные и надежные признаки, которые на сегодняшний день легко проверить без специального оборудования, и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать», рассказали в компании. В первую очередь речь идет об уникальной защитной нити, которая содержит сразу три защитных признака — эффект объема, «эффект переключения» (при смене угла обзора полностью меняется изображение на нити) и скрытое цветное изображение в виде повторяющегося символа рубля на радужном фоне.

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Также специалисты предприятия существенно модернизировали самый проверяемый способ защиты — водяной знак. Так, на купюре в одну тысячу рублей он выполнен в виде изображения Никольской башни Нижегородского кремля, в котором можно увидеть номинал банкноты, а на пятитысячной купюре россияне смогут увидеть в водяном знаке коллаж из знаковых зданий Екатеринбурга.

Ранее в понедельник 16 октября Банк России совместно с «Гознаком» представил две новые банкноты. Обновленная купюра в 1 тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, на пятитысячной изображены Екатеринбург и достопримечательности Уральского федерального округа. В ЦБ отметили, что модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

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