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10:26, 16 октября 2023Россия

Россиянин со спущенными штанами преследовал девушку и попал на видео

В Нижневартовске мужчина со спущенными штанами преследовал девушку до квартиры

В Нижневартовске мужчина со спущенными штанами преследовал девушку до квартиры. Россиянин попал на видео, соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

На представленном ролике видно, как россиянин пытается проникнуть в жилище. Но видит камеры и сбегает.

Позже выяснилось, что ролик разместила девушка, которая подверглась слежке. Она пояснила, что в пятом микрорайоне города за ней на улице увязался мужчина.

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) уже начала искать незнакомца без штанов.

Ранее сообщалось, что житель Архангельска набросился на 12-летнюю школьницу посреди улицы и пытался ее задушить.

Прибывшие оперативники задержали нападавшего. Им оказался 37-летний житель, который в момент случившегося был пьян.

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    Анна Щербакова
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