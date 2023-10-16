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09:07, 16 октября 2023Ценности

Российский стилист перечислил действенные способы отрастить волосы

Стилист Иван Субота посоветовал пилинги и дарсонвализацию для отращивания волос

Фото: Rachel Coyne / Unsplash

Стилист и чемпион России, Европы и стран Балтии по визажу Иван Субота перечислил россиянкам действенные способы, которые помогают отрастить волосы. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 16 октября.

В первую очередь эксперт рассказал, что одной из самых распространенных причин замедления роста волос является нехватка витаминов. «Обратите внимание на продукты питания с высоким содержанием витаминов А, Е, С, РР и витаминные группы В. Подключите рекомендованные врачом-трихологом бады. Включите в свой рацион коллаген», — посоветовал собеседник издания.

«Обратите также внимание на расчески и дальнейшую укладку с помощью них. Отдайте предпочтение расческам из натуральных материалов. Также не пренебрегайте салонными процедурами и уходами за здоровьем кожи головы, пилингами, массажем, дарсонвализацией и фототерапией», — продолжил он.

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Помимо этого, специалист напомнил о важности использования качественных шампуней и несмываемых лосьонов, рекомендованных докторами. «Подключайте эндокринолога для выравнивания гормонального фона, который также влияет на скорость роста и качество волос. Волосы сильно зависят от гормонального состояния организма и напрямую реагируют замедлением роста», — добавил он.

В заключение мужчина посоветовал улучшить кровообращение головы с помощью плазмотерапии, способной укрепить и подпитать пряди.

Ранее в октябре врач-терапевт Александра Медзиновская перечислила россиянам главные причины выпадения волос. По словам доктора, чаще всего облысение связано с нервно-психическим перенапряжением.

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    Екатерина Ештокина
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