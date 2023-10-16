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13:43, 16 октября 2023Среда обитания

SHAMAN раскрыл способ успевать вовремя

Певец SHAMAN рассказал, что иногда ездит на метро, чтобы успевать вовремя

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что иногда ездит на метро, чтобы не опаздывать. Способ успевать вовремя артист раскрыл во время интервью журналистам, его слова привел Telegram-канал «Звездач».

Дронов отметил, что метрополитен — отличный способ удобно добраться до нужной точки в Москве, когда речь идет об ответственном мероприятии. «Когда вот какие-то такие ситуации возникают, когда ты опаздываешь или задерживаешься, это прекрасный способ, а я не люблю опаздывать», — признался он.

SHAMAN добавил, что за 10 лет проживания в Москве метрополитен преобразился в лучшую сторону. «Ну это просто космос», — высказал свое мнение певец. Исполнитель похвалил нынешний московский метрополитен за доступность и большое количество других удобств, в том числе возможность оплачивать проезд, приложив пластиковую карту к валидатору возле турникета, и улучшенную шумоизоляцию. «Сейчас в вагонах можно чуть ли не шепотом переговариваться и все будет слышно, хорошая шумоизоляция», — заключил SHAMAN.

В октябре член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман резко осудил интерьерное решение трех станций Калужско-Рижской линии московского метро, которые прозвали «подземными туалетами». Речь идет об «Академической», «Новых Черемушках» и «Ленинском проспекте».

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    Полина Кислицына
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