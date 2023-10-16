SHAMAN раскрыл способ успевать вовремя

Певец SHAMAN рассказал, что иногда ездит на метро, чтобы успевать вовремя

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что иногда ездит на метро, чтобы не опаздывать. Способ успевать вовремя артист раскрыл во время интервью журналистам, его слова привел Telegram-канал «Звездач».

Дронов отметил, что метрополитен — отличный способ удобно добраться до нужной точки в Москве, когда речь идет об ответственном мероприятии. «Когда вот какие-то такие ситуации возникают, когда ты опаздываешь или задерживаешься, это прекрасный способ, а я не люблю опаздывать», — признался он.

SHAMAN добавил, что за 10 лет проживания в Москве метрополитен преобразился в лучшую сторону. «Ну это просто космос», — высказал свое мнение певец. Исполнитель похвалил нынешний московский метрополитен за доступность и большое количество других удобств, в том числе возможность оплачивать проезд, приложив пластиковую карту к валидатору возле турникета, и улучшенную шумоизоляцию. «Сейчас в вагонах можно чуть ли не шепотом переговариваться и все будет слышно, хорошая шумоизоляция», — заключил SHAMAN.

В октябре член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман резко осудил интерьерное решение трех станций Калужско-Рижской линии московского метро, которые прозвали «подземными туалетами». Речь идет об «Академической», «Новых Черемушках» и «Ленинском проспекте».