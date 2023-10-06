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13:11, 6 октября 2023Среда обитания

Вассерман резко осудил «подземные туалеты» в московском метро

Вассерман назвал метро «Академическая» и «Новые Черемушки» подземными туалетами

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Эрудит, член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман резко осудил интерьерное решение трех станций московского метро, ранее прозванных «подземными туалетами». Свое мнение он высказал в интервью журналу Москвич Mag.

По словам Вассермана, ряд станций Калужско-Рижской линии московского метро, которые строились во времена руководства Никиты Хрущева, крайне примитивны по своему оформлению. Речь идет об «Академической», «Новых Черемушках» и «Ленинском проспекте».

«Дело в том, что эти станции строились, когда Хрущев усиленно продвигал борьбу с излишествами в архитектуре. Он хотел сэкономить на строительстве, чтобы построить больше по объему, но не знал, что цена отделки, даже самой роскошной, составляет самую малую долю от общих затрат на строительство. Самое шикарное — максимум около 1/20 общих расходов. Его попытка сэкономить привела к появлению отрезка из станций, которые официально прозваны "подземный туалет" ввиду крайней примитивности оформления», — объяснил публицист.

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Несмотря на нелюбовь Вассермана к вышеназванным станциям, он признал, что за последнее время они изменились к лучшему. На «Академической» кафель в отделке заменили на металлические панели схожей расцветки. «Это заметно улучшило вид этой станции. Надеюсь, со всеми остальными поступят так же», — выразил надежду эрудит. Он добавил, что считает московское метро своим любимым местом в столице, так как в последнее время почти не успевает гулять по городу.

В апреле актриса Любовь Аксенова отметила, что московское метро является отдельным видом достопримечательности.

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    Полина Кислицына
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