В Москве открыли три новые станции метро

Собянин: полностью завершили строительство 43-километровой салатовой линии метро

В Москве открыли для пассажиров три новые станции метро, которые вошли в состав Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии. В церемонии открытия движения принял участие мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

«Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше, всего 43 километра, больше 20 станций, и сегодня запускаем на северном участке еще три новые станции метро», — заявил глава города. Собянин напомнил, что прокладывать этот участок начали в 2019 году. Трасса длиной 5,8 километра от станции «Селигерская» до станции «Физтех» прошла вдоль Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.

По словам мэра, новый участок метро улучшил транспортную доступность для 500 тысяч жителей районов Бескудниковского, Восточное Дегунино, Дмитровского, Лианозово, Северного, а также города Долгопрудного Московской области.

6 сентября в Москве открыли две финальные станции Солнцевской (желтой) линии метро — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Собянин назвал эту ветку метро уникальной — теперь от Делового центра до одного из крупнейших аэропортов страны можно будет доехать за 40 минут.