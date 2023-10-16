Силуанов заявил об отсутствии цели влиять на курс рубля

Силуанов заявил об отсутствии планов влиять на курс рубля ради бюджета России

Российский Минфин не собирается оказывать влияние на курс рубля в случае недополучения федеральным бюджетом доходов, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его слова об отсутствии подобных планов приводят «Ведомости».

Говоря о возможной ситуации, при которой доллар будет стоить дешевле, чем запланировано в главном финансовом документе страны, министр отметил, что это не станет поводом для того, чтобы «каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса».

В ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам Силуанов напомнил о приверженности принципу плавающего курса, уточнив, что в бюджете учтен курс примерно в 90 рублей за доллар, а сегодня он составляет около 97 рублей.

Ранее глава Минфина, говоря о принципах составления бюджета страны, выступил за то, чтобы курс национальной валюты был стабильным и предсказуемым, отметив, что ведомство работает над этим. По прогнозу Минэкономразвития, курс доллара составит в 2024 году 90,1 рубля. Такие параметры заложены в базовый вариант прогноза социального и макроэкономического развития России.