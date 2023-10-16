Производители курятины стали снижать цены после вмешательства ФАС

ФАС: производители начали снижать оптовые цены на курятину

Крупнейшие производители курятины начали снижать оптовые цены. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

О снижении цен надзорному органу сообщили ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье». Также об изменении стоимости уведомили торговые сети. ФАС рекомендовала ретейлерам соразмерно менять ценники в случае снижения цен или предоставления скидок поставщиками.

Производители изменили отпускные цены после вмешательства ФАС: 2 октября ведомство направило запросы производителям и пообещало проверить обоснованность подорожания курятины. В ФАС заявили, что указанные компании занимают доминирующее положение на рынке, и поэтому могут влиять на конкурентную среду. Ранее служба предписывала производителям отчитываться о случаях повышения цен более чем на пять процентов.

По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», курятина стала одним из самых подорожавших за два года продуктов из потребительской корзины россиян. Стоимость мяса птицы выросла на 18 процентов. Сильнее подорожали только бананы и соль (плюс 71 и 64 процента соответственно).