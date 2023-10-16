Стало известно о стягивании техники и военных Израиля к сектору Газа

«Звезда»: Армия Израиля стягивает группы техники и военных к сектору Газа

Армия Израиля стягивает группы техники и военных к сектору Газа. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

Сообщается, что израильские военные формируют полевые лагеря с танками, гаубицами, машинами МТО и бульдозерами, которые будут расчищать проходы для пехоты.

Ранее стало известно, что съемочная группа российского телеканала оказалась под обстрелом палестинского исламистского движения ХАМАС. Инцидент произошел на въезде в израильский город Ашкелон.

16 октября Армия обороны Израиля опубликовала видео с кадрами ударов по ХАМАС. Были уничтожены десятки военных командных пунктов и минометных постов. Кроме того, был нанесен удар по оперативному командному центру Али Кади, одного из командиров спецназа ХАМАС «Нухба».

