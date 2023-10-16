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15:08, 16 октября 2023Мир

Стало известно о стягивании техники и военных Израиля к сектору Газа

«Звезда»: Армия Израиля стягивает группы техники и военных к сектору Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия Израиля стягивает группы техники и военных к сектору Газа. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

Сообщается, что израильские военные формируют полевые лагеря с танками, гаубицами, машинами МТО и бульдозерами, которые будут расчищать проходы для пехоты.

Ранее стало известно, что съемочная группа российского телеканала оказалась под обстрелом палестинского исламистского движения ХАМАС. Инцидент произошел на въезде в израильский город Ашкелон.

16 октября Армия обороны Израиля опубликовала видео с кадрами ударов по ХАМАС. Были уничтожены десятки военных командных пунктов и минометных постов. Кроме того, был нанесен удар по оперативному командному центру Али Кади, одного из командиров спецназа ХАМАС «Нухба».

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    Семен Александров
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