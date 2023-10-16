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14:09, 16 октября 2023Мир

В ЦАХАЛ заявили о продолжении ударов по сектору Газа

ЦАХАЛ: Израиль уничтожил ударами десятки военных пунктов в секторе Газа

Израиль продолжает наносить удары и уже уничтожил десятки командных пунктов и минометных постов в секторе Газа. Об этом заявили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав видео с кадрами ударов по ХАМАС.

«За последние несколько часов были уничтожены десятки военных командных пунктов и минометных постов. Кроме того, был нанесен удар по оперативному командному центру Али Кади, одного из командиров спецназа ХАМАС "Нухба", убитого несколько дней назад», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что израильские военные используют самое легкое и точное оружие для поражения целей в секторе Газа.

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    Максим Габриелян
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