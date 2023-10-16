ЦАХАЛ раскрыла данные об используемом против ХАМАС оружии

ЦАХАЛ: Израиль использует в секторе Газа самое легкое и точное оружие

Израильские военные используют самое легкое и точное оружие для поражения целей в секторе Газа. Об этом рассказал пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус, пишет портал Ynet.

По его словам, Израиль привержен международному праву. «Как правило, стараемся использовать самое легкое и точное оружие, которое у нас есть, для поражения конкретных целей», — раскрыл данные он.

Представитель израильскрой армии указал на то, что применяемое против ХАМАС оружие соответствует стандартам НАТО.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин допустила поставки оружия ХАМАС с Украины. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет ХАМАС.