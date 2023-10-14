Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:34, 14 октября 2023Интернет и СМИ

Российские журналисты оказались под обстрелом ХАМАС в Израиле

Журналисты «Звезды» попали под обстрел ХАМАС в Ашкелоне

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» оказалась под обстрелом палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram канала.

Инцидент произошел на въезде в израильский город Ашкелон после того, как корреспондент Алексей Дегтярев и оператор Роман Власов выбежали из автомобиля, на котором передвигались, и легли на обочину, чтобы укрыться от обстрелов. В один момент осколок снаряда пролетел между журналистами, едва не задев их.

Дегтярев снял видео, на котором показал, как они вместе с оператором пережидают обстрел ХАМАС. На запись попали разрывы снарядов, а также момент, когда летящий осколок со свистом пролетает мимо них. «Ух! По кустам посыпалось. Сегодня я не знаю, проедем или не проедем, пустят нас... Что-то ХАМАС разбаловался совсем», — описал случившееся Дегтярев.

Утром 7 октября движение ХАМАС совершило атаку на Израиль. Помимо этого, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Израиль назвал нападение войной и с 10 октября стал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина в огне». На Западе увидели наступление российских войск по всей линии фронта

    Российские журналисты оказались под обстрелом ХАМАС в Израиле

    ДТП с участием двух автомобилей такси на МКАД попало на видео

    Гол и три передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу над командой Овечкина

    В Израиле заявили о ликвидации проникшего из Ливана «отряда террористов»

    Получивший «Оскар» в мире фотографии россиянин рассказал о своем снимке

    Стилист перечислила лучшие головные уборы осени-2023

    При атаке беспилотников в Краснодарском крае никто не пострадал

    В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

    Власти Венгрии оценили энергетическое сотрудничество с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости