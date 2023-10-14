Российские журналисты оказались под обстрелом ХАМАС в Израиле

Журналисты «Звезды» попали под обстрел ХАМАС в Ашкелоне

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» оказалась под обстрелом палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram канала.

Инцидент произошел на въезде в израильский город Ашкелон после того, как корреспондент Алексей Дегтярев и оператор Роман Власов выбежали из автомобиля, на котором передвигались, и легли на обочину, чтобы укрыться от обстрелов. В один момент осколок снаряда пролетел между журналистами, едва не задев их.

Дегтярев снял видео, на котором показал, как они вместе с оператором пережидают обстрел ХАМАС. На запись попали разрывы снарядов, а также момент, когда летящий осколок со свистом пролетает мимо них. «Ух! По кустам посыпалось. Сегодня я не знаю, проедем или не проедем, пустят нас... Что-то ХАМАС разбаловался совсем», — описал случившееся Дегтярев.

Утром 7 октября движение ХАМАС совершило атаку на Израиль. Помимо этого, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Израиль назвал нападение войной и с 10 октября стал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.