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08:21, 16 октября 2023Россия

Покинувших Россию адвокатов захотели лишать статуса

ФПА: правительство предложило лишать статуса покинувших Россию адвокатов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Правительство предложило лишать статуса адвокатов, которые уехали за границу. Соответствующую поправку кабмин захотел внести в закон «Об адвокатуре», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА).

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности подготовила свои поправки к законопроекту «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» — документ был разработан Минюстом в диалоге с ФПА и внесен в Госдуму в феврале 2023 года. Законопроект ужесточал требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты, а также вводил единый госреестр адвокатов и регламентировал статус общеадвокатской информационной системы.

Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ

положение, которым кабмин предлагает дополнить закон

Лишать статуса не будут тех адвокатов, которые покинут страну для лечения, обучения или сопровождения членов семьи, «направленных для исполнения трудовых или иных функций органами государственной власти или российскими организациями», а также в иных случаях по уважительной причине.

Из пояснений авторов поправки следует, что адвокаты, которые уехали из России, в том числе в недружественные страны, продолжают осуществлять свою деятельность, которая может быть направлена на подрыв доверия к институту адвокатуры. По словам вице-президента ФПА Олега Бакулина, предлагаемые меры не являются репрессивным механизмом. Он отметил, что текст поправок ко второму чтению в Госдуме может быть еще изменен.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе. По его мнению, «необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшая связь с западными властями и спецслужбами».

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    Анастасия Шейкина
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