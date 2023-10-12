В Госдуме предложили запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, «необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшая связь с западными властями и спецслужбами». Исходя из это, продолжил парламентарий, если факт такой связи подтверждается, то гражданину должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом «профнепригоден».

Хамзаев добавил, что на данный момент юридически никто не будет проверять релокантов «задним числом», их выступления останутся только в памяти людей. «И вот такой человек вполне может захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях. Этого нельзя допускать», — заключил депутат.

Ранее Султан Хамзаев спрогнозировал, что российские знаменитости и миллиардеры, покинувшие страну, в скором времени вернутся на родину.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить релокантов на предмет нарушения уголовного законодательства. По мнению политика, финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может подпадать под действие статьи уголовного кодекса о госизмене.

