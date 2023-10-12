Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:24, 12 октября 2023Россия

В Госдуме предложили запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, «необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшая связь с западными властями и спецслужбами». Исходя из это, продолжил парламентарий, если факт такой связи подтверждается, то гражданину должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом «профнепригоден».

Хамзаев добавил, что на данный момент юридически никто не будет проверять релокантов «задним числом», их выступления останутся только в памяти людей. «И вот такой человек вполне может захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях. Этого нельзя допускать», — заключил депутат.

Ранее Султан Хамзаев спрогнозировал, что российские знаменитости и миллиардеры, покинувшие страну, в скором времени вернутся на родину.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить релокантов на предмет нарушения уголовного законодательства. По мнению политика, финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может подпадать под действие статьи уголовного кодекса о госизмене.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Помощь не будет бесконечной». Власти США публично предупредили об исчерпании денег на Украину

    Число жертв падения обломков беспилотника под Белгородом возросло

    В Эстонии испугались нашествия клопов на Европу

    В Госдуме предложили запретить релокантам работать на госслужбе

    Выявлены новые клеточные механизмы развития ожирения

    Названа проблема поставок США оружия Украине и Израилю

    В Польше рассказали о раслпате Украины за помощь

    Израиль начал масштабные удары по объектам ХАМАС в Газе

    ХАМАС заявил об освобождении из плена израильтянки с детьми

    Посол России назвал легкое решение конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости