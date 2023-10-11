В Госдуме спрогнозировали скорое возвращение в Россию уехавших знаменитостей

Депутат Хамзаев: российские звезды и миллиардеры скоро вернутся на родину

Российские знаменитости и миллиардеры, покинувшие страну, в скором времени вернутся на родину. Такой прогноз дал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в интервью РИА Новости.

По его словам, отечественные звезды никому не нужны за границей. «В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность», — считает депутат. Он заявил, что релоканты, как правило, «скитаются по миру в поисках лучшей жизни», что вызывает презрение у среднестатистических людей.

В частности, Хамзаев привел в качестве примера миллиардера Михаила Фридмана, который вернулся в Россию. Он подчеркнул, что нет ничего постыдного в том, что бизнесмен приехал домой, но при этом добавил, что такое решение было принято поздно.