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08:13, 11 октября 2023Россия

В Госдуме спрогнозировали скорое возвращение в Россию уехавших знаменитостей

Депутат Хамзаев: российские звезды и миллиардеры скоро вернутся на родину
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российские знаменитости и миллиардеры, покинувшие страну, в скором времени вернутся на родину. Такой прогноз дал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в интервью РИА Новости.

По его словам, отечественные звезды никому не нужны за границей. «В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность», — считает депутат. Он заявил, что релоканты, как правило, «скитаются по миру в поисках лучшей жизни», что вызывает презрение у среднестатистических людей.

В частности, Хамзаев привел в качестве примера миллиардера Михаила Фридмана, который вернулся в Россию. Он подчеркнул, что нет ничего постыдного в том, что бизнесмен приехал домой, но при этом добавил, что такое решение было принято поздно.

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    Марина Совина
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