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18:25, 16 октября 2023Силовые структуры

Двух разбойников осудили за вооруженные нападения в российских городах

Двух разбойников отправили в колонию за нападения с оружием на россиян

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ставропольском крае осудили двух участников банды, совершавших нападения на граждан в российских городах. Об этом в Telegram сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, с января по февраль 2021 года злоумышленники, действуя в составе банды из десяти человек, под угрозой огнестрельного оружия ограбили нескольких жителей Пятигорска и Ставрополя. Грозя расправой, они отнимали у потерпевших денежные средства и дорогое имущество.

Суд приговорил бандитов к 11 и 12 годам колонии строгого режима. Осужденным также предстоит выплатить штраф в 500 тысяч и 600 тысяч рублей соответственно.

Ранее подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали в Карелии спустя пять часов после совершения преступления.

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    Владимир Седов
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