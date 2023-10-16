Новак спрогнозировал цену нефти на 10 лет вперед

Вице-премьер России Новак: нефть до 2035 года будет стоить около 100 долларов

Стоимость нефти, с учетом динамики последних лет, может в перспективе до 2035 года составить около 100 долларов за баррель, считает российский вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на кадры интервью, показанные в эфире канала «Соловьев Live».

Политик напомнил, что в 2012-2013 годах стоимость нефти составляла около 100 долларов за баррель, сейчас, спустя 10 лет, она также приблизилась к этой отметке. Пролонгировав показатель на тот же срок, он оценил его «с точки зрения математики» в «плюс-минус 100 долларов». По словам Новака, давать более точные прогнозы сложнее, поскольку на цену углеводородов влияют разноплановые факторы.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти за рубеж выросли в сентябре до рекордных с июля 2022 года 18,8 миллиарда долларов. По данным Международного энергетического агентства, средневзвешенная экспортная цена российской нефти выросла на 8 долларов за баррель, до 81,8 доллара за баррель, превысив более чем на треть установленный странами G7 потолок в 60 долларов за баррель.

Сам Новак такой инструмент санкционного давления называл вредным и неэффективным. При этом в возможность отмены потолка цен на российскую нефть в ближайшее время вице-премьер не верит. По его словам, для этого нет соответствующих предпосылок.