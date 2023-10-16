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07:56, 16 октября 2023Экономика

Треть российских компаний нашли деньги на корпоративы

Superjob: 32 % российских компаний нашли деньги на корпоративы в 2024 году

Фото: Unsplash.com

Почти 40 процентов российских компаний запланировали проведение корпоративов по случаю праздничных дат в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом почти треть из них (32 процента) уже нашли деньги для реализации соответствующих мероприятий. В топ-5 поводов для проведения корпоративов представили бизнес-сообщества назвали 8 Марта, профессиональные праздники, день рождения компании и тимбилдинги (мероприятия, нацеленные на улучшение взаимодействия сотрудников и сплочение коллектива — прим. «Ленты.ру»). В свою очередь, отказались проводить корпоративы в следующем году лишь 22 процента компаний, а еще 39 процентов — затруднились с ответом, уточнили эксперты.

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Доля российских предприятий, готовых провести корпоративы, выросла по сравнению с предыдущими годами. Так, на 2022-й средства для проведения подобных мероприятий предусматривали 22 процента компаний, а на 2023-й — 28 процентов. Пиковый же спрос на проведение корпоративов пришелся на 2019 год — тогда в бюджетах 36 процентов организаций были заложены деньги под эти цели, заключили аналитики.

Ранее аналитики RosExpert представили результаты исследования, согласно которым кадровый дефицит стал главным риском для топ-менеджмента российских компаний. При этом нехватка квалифицированной рабочей силы сохранится в стране в ближайшие несколько лет. В число наиболее важных вызовов представили российского бизнес-сообщества также включили растущую геополитическую напряженность, изменение рыночной конкуренции, перестройку логистических цепочек и задачу форсированного выхода на новые сегменты рынка.

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    Анатолий Акулов
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