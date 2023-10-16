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14:08, 16 октября 2023Экономика

Цены на газ в Европе снизились

Биржевые цены на газ в ЕС упали на 5 % на фоне ожидаемого потепления

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на поставки газа в ноябре 2023 года снизилась на пять процентов в сравнении с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии и составила примерно 565 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как сообщает Bloomberg, топливные котировки по индексу нидерландского хаба TTF упали после повышения более чем на 40 процентов на прошлой неделе во многом на фоне прогнозов метеорологов о грядущем потеплении в регионе. Так, специалисты из компании Maxar Technologies ожидают, что средние температуры во Франции, Германии и других частях региона вернутся к норме в ближайшие несколько дней после нынешнего похолодания.

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Кроме того, на ситуацию с ценами на газ в Европе также оказывает влияние восстановление поставок из Норвегии, являющейся крупнейшим поставщиком этого вида топлива на энергетическом рынке ЕС. В совокупности вышеперечисленные факторы способствуют снижению рисков сбоя поставок, которые захлестнули регион после начала войны Израиля с радикальной группировкой ХАМАС, пришли к выводу эксперты.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) предрекли сохранение высоких цен на газ в Европе как минимум до 2027 года. Средняя стоимость этого вида топлива в регионе в течении ближайших нескольких лет составит не менее 450 долларов за тысячу кубометров, а в 2024 году будет находиться в диапазоне от 500 до 535 долларов.

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    Анатолий Акулов
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