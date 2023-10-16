Воздушную тревогу объявили в Киевской и еще трех областях Украины

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Киевской области в 2:57 (время совпадает с московским), а затем распространились еще на три региона: Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области.

Ранее в Днепре Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области и Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Также стало известно о взрывах в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон.

Накануне тревога объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

