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03:44, 16 октября 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киевской и еще трех областях Украины

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Киевской области в 2:57 (время совпадает с московским), а затем распространились еще на три региона: Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области.

Ранее в Днепре Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области и Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Также стало известно о взрывах в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон.

Накануне тревога объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

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    Марина Совина
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