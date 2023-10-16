В Москве пройдет турнир TOP DOG 24

Турнир по кулачным боям TOP DOG 24 пройдет 22 октября в Москве в Vegas City Hall

Турнир по кулачным боям TOP DOG 24 пройдет 22 октября в Москве на арене Vegas City Hall. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В главном бою вечера чемпион Игорь «Имеля» Ионов встретится с Игорем «Гарри» Барабановым. Во втором по значимости поединке чемпион TOP DOG в легком весе Кантемир Калажоков проведет поединок против представителя Казахстана Азамата «Қаскыра» Еспая.

Кроме того, на турнире подерутся Тимур «Доктор» Акаимов, занимающий второе место в рейтинге бойцов TOP DOG в среднем весе, и Ильяс «BadBoy» Садыков. А бывший временный чемпион Иса «Тандовский» Исаев встретится я непобежденным бойцом Иваном «Мастаком» Нушкиным. В ходе этого поединка определится обязательный претендент на титул в легкой весовой категории.

Мероприятия пройдут при поддержке букмекерской компании Olimpbet — генерального партнера Top Dog FC.