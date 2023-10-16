В Петербурге 14-летний подросток с пистолетом испортил аппетит женщине

В Петербурге чистивший в ТРК травматический пистолет подросток напугал женщину

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток с пистолетом испортил аппетит женщине. Юноша чистил на фуд-корте в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Норд» травматическое оружие и напугал горожанку. Об этом стало известно «Фонтанке».

Накануне вечером россиянка позвонила в полицию и рассказала, что на фуд-корте за столиком сидит мужчина в пальто и заряжает пистолет.

Прибывшие на место правоохранители застали 14-летнего школьника из Девяткино. Он объяснил, что достал пневматическое оружие т STALKER для чистки.

Подросток уверял, что не желал никого напугать. По словам мальчика, с замечаниями к нему никто не подходил. Школьника доставили в отдел полиции.

С родителями владельца STALKER начал общаться инспектор отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке 17-летний подросток лишился глаза во время работы в тире.