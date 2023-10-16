В России испытали камеру сгорания частного метанового ракетного двигателя

В России испытали камеру сгорания ракетного двигателя компании SR Space

В России провели испытания камеры сгорания метанового двигателя РД-1, предназначенного для геофизической ракеты «Небо», пуск которой должен состояться в конце года. Об этом ТАСС сообщили в частной компании SR Space.

Испытания состоялись в Москве на стенде Центрального института авиационного моторостроения, имитирующем атмосферные условия с водяным охлаждением. Тесты позволили, в частности, оценить теплонапряженное состояние камеры сгорания и эффективность газодинамического профиля.

«Данные испытания подтвердили выбранный в компании технологический путь создания своего двигателя и позволяют продолжить его дальнейшую разработку за счет частных инвестиций», — сказал гендиректор SR Space Олег Мансуров.

В июне руководитель на полях Петербургского международного экономического форума пообещал, что космическая компания SR Space планирует завершить создание носителя «Небо» осенью. Ракета должна стать первым российским частным носителем, который выполнит полет выше линии Кармана.