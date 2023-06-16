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16:28, 16 июня 2023Наука и техника

Названы сроки создания первой российской частной ракеты-носителя

SR Space: создание российской частной ракеты-носителя «Небо» планируют завершить осенью

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Космическая компания SR Space планирует завершить создание ракеты-носителя «Небо» осенью. Ракета, которая станет первым российским частным носителем, выполнит полет выше линии Кармана. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор SR Space Олег Мансуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Проект находится в стадии создания финальной рабочей конструкторской документации. Мы этот проект фактически начали в начале года. Был предварительно проведен аванпроект, эскизное проектирование. Сейчас мы выходим на производство и сборку. Надеюсь, что кооперация нас не подведет, и мы сможем все это завершить осенью. Тогда будем готовы уже к пуску», — назвал сроки Мансуров.

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По его словам, запуск ракеты могут осуществить либо с полигона Капустин Яр, либо с космодрома Восточный, либо с космодрома Ясный.

Ранее стало известно, что соглашение о разработке носителя и его запуске на полях ПМЭФ заключили частная российская компания SR Space и IT-холдинг Т1. В космической компании отметили, что ракета выведет полезную нагрузку в виде передатчика сигнала.

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    Даниил Иринин
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