В Турции сел на мель шедший на Украину сухогруз

Береговая охрана Турции: следовавший на Украину сухогруз сел на мель у Стамбула

Следовавший на Украину сухогруз сел на мель у берегов Стамбула. Об этом РИА Новости рассказал источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

107-метровое судно Hesen M под флагом Коморских островов вышло из турецкого порта Ялова и село на мель в Мраморном море у стамбульского района Малтепе, уточнили в ведомстве. На помощь сухогрузу выдвинулись буксиры.

13 октября в Мраморном море столкнулись два сухогруза, перевозившие зерно из России и с Украины. Судно Asomatos под флагом Панамы с российским зерном шло из порта Кавказ в Израиль, сухогруз Haje Halimeh под флагом Коморских островов перевозил украинскую пшеницу из порта Измаил в Испанию. Столкновение произошло у острова Мармара. Пострадавших не было, однако Haje Halimeh получил повреждения борта у кормы.

24 сентября у сухогруза ARTEY длиной 114 метров, следовавшего из Турции на Украину, в проливе Дарданеллы возникли неполадки с рулем. Его удалось отбуксировать, затруднений в движении судов происшествие не вызвало.