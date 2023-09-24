У следовавшего из Турции на Украину сухогруза возникли неполадки

Береговая охрана Турции сообщила о неполадках у следующего на Украину сухогруза

У сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, возникли неполадки, об этом сообщили в турецком генеральном управлении береговой охраны, передает РИА Новости.

«У сухогруза ARTEY длиной 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак», — уточнили в ведомстве.

Судно под флагом Камеруна следовало в порт Измаил. Его удалось отбуксировать, затруднений в движении судов происшествие не вызвало.

Ранее в сентябре береговая охрана Турции сообщила, что следовавший из России сухогруз под флагом Гонконга столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула. По результатам проверки, в результате инцидента никто не пострадал.

