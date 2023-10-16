Власти объяснили подорожание топлива

В Минфине подорожание топлива связали с серым экспортом

Министерство финансов России не считает, что снижение выплат нефтяникам по демпферу связано с подорожанием топлива. Об этом в беседе с «Ведомостями» заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Сазанов объяснил, что власти урезали демпфер вдвое с 1 сентября, и сокращенные выплаты нефтяники должны были начать получать только в октябре. «Если же мы посмотрим динамику цен на внутреннем рынке, то увидим, что топливо стало дорожать уже с июля, а в августе цены перешли к стремительному росту — тогда нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) еще получали компенсацию по демпферу в полном объеме по старым правилам», — добавил он.

Замминистра финансов призвал в первую очередь обратить внимание на другие процессы. По словам Сазанова, «часть объемов, которые НПЗ продавали на внутреннем рынке и за которые получали выплаты, приобретали перекупщики и вывозили за рубеж». Именно серый экспорт топлива снизил объем предложения топлива в стране и стал главной причиной роста цена, подчеркнул он.

По мнению замглавы ведомства, перекупщики — просто спекулянты, «компании, которые создавались исключительно для совершения экспортных операций», и вряд ли связаны с НПЗ. «Бензин или дизель предназначался для российского потребителя, а фактически вывозился за рубеж. Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков», — заявил Сазанов.

С 1 сентября правительство вдвое урезало выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу. Мера должна была действовать по декабрь 2026 года для экономии 30 миллиардов рублей в месяц. Однако уже с 1 октября власти решили восстановить выплаты в полном объеме после возникшего дефицита топлива и его подорожания. По словам вице-премьера Александра Новака, возвращение к прежним параметрам демпфера позволит насытить внутренний рынок бензином и дизелем и сократить экспортный диспаритет на топливном рынке.