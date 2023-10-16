В Палестине подтвердили возобновление Израилем подачи воды в сектор Газа

Посол Палестины в РФ Нофаль: Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа

Израиль возобновил подачу воды в ограниченном объеме в сектор Газа, сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Его слова передает ТАСС.

«Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Израиль доложил США о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Посол Израиля в России Александр Бен-Цви также подтвердил, что страна начала подачу воды в южную часть Газы.