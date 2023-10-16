Самолет-разведчик времен холодной войны заметили у границы России
Стратегический самолет времен холодной войны заметили возле северной границы России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Предположительно, это был вылетевший из Великобритании американский высотный разведывательный самолет U-2S.
По данным канала, инцидент произошел накануне в воскресенье, 15 октября. Борт-шпион летел на высоте 1700 метров над Баренцевым морем вдоль российской границы. В течение получаса он осматривал местность, после чего набрал высоту до 7400 метров и пропал с радаров российской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Модель воздушного судна U-2S была разработана в конце 1950-х годов военно-промышленной корпорацией Lokheed, она состоит на вооружении ВВС США по настоящее время.
Она является одной из одиннадцати моделей самолетов и беспилотников стран НАТО, регулярно шпионящих за Россией. Высотный самолет-разведчик U-2S отличает способность нести разнообразные датчики и системы, способные проводить радиолокационные и оптические наблюдения.
Ранее сообщалось, что неопознанный самолет ВМФ США нарушил границу России в Баренцевом море. В течение получаса объект покинул воздушное пространство России.