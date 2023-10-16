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16:11, 16 октября 2023Мир

Самолет-разведчик времен холодной войны заметили у границы России

Mash: самолет-шпион ВВС США U-2S заметили над Баренцевым морем у границы России

Фото: Jonathan Devich / Getty Images

Стратегический самолет времен холодной войны заметили возле северной границы России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, это был вылетевший из Великобритании американский высотный разведывательный самолет U-2S.

По данным канала, инцидент произошел накануне в воскресенье, 15 октября. Борт-шпион летел на высоте 1700 метров над Баренцевым морем вдоль российской границы. В течение получаса он осматривал местность, после чего набрал высоту до 7400 метров и пропал с радаров российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Модель воздушного судна U-2S была разработана в конце 1950-х годов военно-промышленной корпорацией Lokheed, она состоит на вооружении ВВС США по настоящее время.

Она является одной из одиннадцати моделей самолетов и беспилотников стран НАТО, регулярно шпионящих за Россией. Высотный самолет-разведчик U-2S отличает способность нести разнообразные датчики и системы, способные проводить радиолокационные и оптические наблюдения.

Ранее сообщалось, что неопознанный самолет ВМФ США нарушил границу России в Баренцевом море. В течение получаса объект покинул воздушное пространство России.

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    Варвара Кошечкина
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