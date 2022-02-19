В США перечислили шпионящие за Россией самолеты и беспилотники НАТО

В публикации американского издания The Drive перечислены одиннадцать моделей самолетов и беспилотников стран НАТО, регулярно шпионящих за Россией.

Отмечается, что летательные аппараты проводят свои операции в Восточной Европе — в районах над Черным и Балтийским морями, а также вблизи Калининградской области, Крыма и Белоруссии.

Так, самолет боевого управления и целеуказания E-8C JE-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (STARS) оснащен радиолокационной станцией (РЛС) с синтезированной апертурой, позволяющей на больших расстояниях отслеживать перемещения движущихся объектов, в частности, танков, артиллерийских и ракетных систем.

Самолет RC-135V/W Rivet Joint предназначен для проведения радиотехнической разведки, в частности, выявления радаров и перехвата радиосообщений. Схожие задачи решает RC-135U Combat Sent.

Высотный самолет-разведчик U-2S отличает способность нести разнообразные датчики и системы, способные проводить радиолокационные и оптические наблюдения. Информация, собираемая этим самолетом, способна передаваться на наземный пункт практически в режиме реального времени.

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk оснащен набором электрооптических, радиолокационных и электронных систем сбора информации, оптимизированных для работы с большой высоты. Издание уверяет, что данный БПЛА способен «заглянуть» внутрь России на значительные расстояния. Несколько реже для слежения за российской стороной используется разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, а также RQ-4D Phoenix.

Самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EP-3E Aries II действует в основном в прибрежных районах и предназначен для сбора информации в режиме реального времени, например, перехвата сообщений, а также обнаружения и классификации источников электромагнитного излучения, в том числе связанных с системами противовоздушной обороны (ПВО).

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon позволяет, в частности, отслеживать подводные лодки. Самолет радиотехнической разведки RC-12X используется особенно часто вблизи Калининградской области и Белоруссии. Армейский самолет-разведчик Artemis предназначен для определения местоположения, идентификации и отслеживания критических целей.

Также в публикации напоминается об ударном оперативно-тактическом средневысотном БПЛА Bayraktar TB2, используемым Украиной.

The Drive заключает, что вне зависимости от развития ситуации на Украине данные летательные аппараты «будут регулярно следить за боевыми порядками России», а также «в большом черноморском регионе, как они делали это уже много лет».

В январе «Военно-промышленный курьер» (ВПК) рассказал, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» качественно превосходит западные аналоги, но уступает им количественно.