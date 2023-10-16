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14:25, 16 октября 2023Забота о себе

Врач предостерег россиян от долгого сидения в туалете

Фото: 99.films / Unsplash

Во время дефекации нельзя сидеть на унитазе в одной позе дольше нескольких минут, предупредил врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Сергей Бровиков. В комментарии для «Ленты.ру» он призвал россиян не проводить в туалете много времени и объяснил почему.

Для нормальной работы кишечника акт дефекации должен быть регулярным, не реже раза в течение суток-двух, рассказал врач. При этом сидеть на унитазе нужно не дольше трех-пяти минут, потуг тоже необходимо избегать, заявил Бровиков.

Многие люди отправляются в туалет с телефоном или книгой, из-за чего проводят там гораздо больше времени в физиологически неправильном положении. Долгое сидение на унитазе в одной позе влечет переполнение вен малого таза кровью. Это повышает риск развития геморроя

Бровиков добавил, что, когда человек сидит на унитазе, примерный угол между туловищем и бедрами должен составлять 45 градусов. Так, по его словам, прямая кишка принимает правильную форму, а ее мышцы в такой позиции расслабляются.

Для того чтобы кишечник работал как часы и акт дефекации не доставлял проблем, необходимо употреблять больше пищевых волокон — овощей

Сергей Бровиковколопроктолог

«Если процесс дефекации доставляет неудобства, если при нем ощущается дискомфорт, боль в области кишечника и анального канала, следует немедленно обратиться к колопроктологу», — заключил Бровиков.

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    Вера Владзиевская
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