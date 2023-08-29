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19:37, 29 августа 2023Забота о себе

Врач развеял самые популярные мифы о геморрое

Колопроктолог Беджанян: геморрой не может переродиться в рак прямой кишки

Фото: Unsplash

Геморрой не может переродиться в рак прямой кишки, уверил россиян колопроктолог, хирург-онколог, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян. Этот и другие самые популярные мифы о распространенном заболевании он развеял в беседе с aif.ru.

Врач объяснил, что геморрой, хоть и затрагивает область прямой кишки и ануса, не является предраковым состоянием и никогда не перерастает в онкопатологию. К раку прямой кишки обычно приводит аденома — доброкачественное новообразование на поверхности слизистой кишечника.

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Еще одним популярным мифом Беджанян назвал утверждение о необязательности лечения геморроя. По его словам, это заболевание действительно может проявляться и утихать периодически, в зависимости от питания, стресса, физической активности и образа жизни, однако игнорировать терапию нельзя. Не стоит надеяться, что узлы рассосутся сами собой, это приведет лишь к тому, что геморрой перейдет в более тяжелую стадию. Колопроктолог посоветовал при подозрении на эту проблему как можно быстрее обратиться к проктологу и начать лечение, так как запущенный геморрой может привести к серьезным последствиям, таким как тромбоз геморроидальных узлов и кровотечение.

Также, по словам Беджаняна, существует заблуждение, что геморрой развивается исключительно из-за сидячего образа жизни, однако это не единственная причина патологии. Спровоцировать ее могут частые запоры, беременность и роды, ожирение, наследственность, недостаток клетчатки в рационе и возраст.

Свою лепту вносит и привычка долго сидеть в туалете — это приводит к увеличению давления в области ануса, раздражению вен. Но при этом тут скорее речь про фактор риска, чем про прямую причину развития геморроя

Аркадий Беджанянколопроктолог, хирург-онколог, доктор медицинских наук

В качестве последнего популярного мифа Беджанян выделил идею, что хирургическое вмешательство — единственный способ лечения геморроя. В действительности же в большинстве случаев можно обойтись консервативными методами: коррекцией образа жизни и питания, физиотерапией, лекарственной терапией. Как правило, оперативное вмешательство требуется только в тяжелых случаях, после того как неинвазивные методы не принесли эффекта, подытожил колопроктолог.

Ранее хирург-онколог, колопроктолог Ирина Скоркина рассказала об особенностях жизни после частичного удаления толстой кишки. По ее словам, после этой операции надо соблюдать специальную диету, принимать медикаменты и придерживаться ряда других ограничений.

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    Алиса Дмитриева
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