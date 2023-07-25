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16:50, 25 июля 2023Забота о себе

Врачи рассказали об особенностях жизни после частичного удаления толстой кишки

Онколог Скоркина: после частичного удаления толстой кишки надо соблюдать специальную диету

Фото: Unsplash

После частичного удаления толстой кишки надо соблюдать специальную диету, принимать медикаменты и придерживаться ряда других ограничений. Об особенностях и продолжительности жизни после подобной операции рассказала хирург, онколог, колопроктолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Скоркина.

Удаление части толстой кишки — сложная операция, направленная на резекцию пораженных болезнью участков кишечника, объяснила врач. В основном она назначается в качестве одной из мер в борьбе с колоректальным раком.

По словам Скоркиной, такая операция может проводиться двумя способами: через небольшое отверстие с применением специального инструмента — лапароскопа — или классическим методом открытого доступа. Методику врач выбирает, ориентируясь на распространение опухоли в районе толстой кишки. Таким образом, обширное поражение органа будет предполагать долгую и сложную операцию с длительным периодом восстановления после нее.

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Реабилитация кишечника после проведенной операции, как отметила онколог, также относительна, как и сама операция, — чем легче она была, тем меньше будет осложнений. Однако любое физическое вмешательство представляет собой серьезное испытание для организма человека, поэтому риск осложнений существует всегда. Кровотечение, воспаление швов, нарушение работы кишечника являются основными признаками осложнения после резекции.

Послеоперационный период часто не воспринимается пациентами всерьез, хотя действительно позволяет ускорить и облегчить процесс восстановления. Он представляет из себя комплекс мер, назначающийся пациенту. В него входят прием обезболивающих медикаментов и препаратов, ускоряющих восстановление кишечника, а также специальная диета и лечебная физкультура

Ирина Скоркинахирург, онколог, колопроктолог

В заключение Скоркина добавила, что прогноз выживаемости при раке толстой кишки в течение пяти лет после операции зависит от того, когда была обнаружена болезнь. При ранних стадиях прогноз хороший: выживаемость пациентов составляет 70-95 процентов. Когда онкологи изначально назначают лечение с паллиативной целью (поддержание организма на последней стадии), пятилетняя выживаемость не превышает 10 процентов.

Ранее пожилая невеста Шери Шоу из американского города Нью-Берн, штат Северная Каролина, победила рак третьей стадии и попросила спасших ее врачей проводить ее к алтарю в день свадьбы. Таким образом она решила отблагодарить их за спасение жизни.

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    Наталья Обрядина
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