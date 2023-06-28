70-летняя невеста победила рак и попросила врачей проводить ее к алтарю

Today: пожилая женщина победила рак и попросила врачей проводить ее к алтарю

Пожилая невеста из американского города Нью-Берн, штат Северная Каролина, победила рак третьей стадии и попросила спасших ее врачей проводить ее к алтарю в день свадьбы. Об этом сообщает Today.

70-летняя Шери Шоу познакомилась через интернет с 77-летним Биллом Джеймсом. Пара встречалась около года, когда врачи диагностировали у женщины рак. Американка попыталась разорвать отношения с возлюбленным, так как понимала, что теперь ее жизнь радикально изменится, но тот не захотел расставаться и решил поддерживать возлюбленную.

Врачи назначили Шоу химио- и лучевую терапию, которую она проходила пять дней в неделю. Спустя два года болезнь отступила. После этого Джеймс сделал ей предложение.

Шоу решила, что люди, которые спасли ей жизнь, должны принять участие в свадьбе. «Я должна была пригласить их. Я хотела, чтобы они отпраздновали это событие», — подчеркнула она.

Женщина попросила своего онколога, доктора Вана Морриса, и радиационного онколога, доктора Эмму Холлидей, проводить ее к алтарю и поблагодарила их за спасение ее жизни.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Нью-Тредегар, графство Кэрфилли, узнала, что выиграла в лотерею, через несколько минут после того, как ей сообщили, что она исцелилась от рака груди. Она пошла в ванную и лежала там два часа, пытаясь осознать произошедшее.

