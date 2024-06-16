Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:20, 16 июня 2024Мир

«Саммит мира» высказался по Запорожской АЭС

Reuters: участники саммита в Швейцарии призовут передать Киеву контроль над ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В проекте итогового коммюнике мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке включен пункт о передаче Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом сообщает Reuters.

Агентство узнало, что делегаты готовятся подписать документ, в котором указано, что украинские АЭС «должны работать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и под его наблюдением».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скомпрометирован на Запорожской АЭС. По его словам, на это влияют частые нападения на станцию и регулярное отключение электроснабжения.

9 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Крыма несут угрозу для ЗАЭС. По его словам, ракеты, запускаемые украинской армией в сторону южных регионов России, пролетают в том числе над атомными реакторами, представляя большие риски для безопасности станции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Нацистский лозунг и обвинение России во вторжении в Финляндию. Как закончился первый день мирного саммита по Украине?

      Ученые назвали препятствие для отправки людей на Марс

      Такер Карлсон оценил умственные способности вице-президента США

      Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после предложения Путина

      Карлсон обвинил демократов в использовании «умирающего» Байдена

      Пентагон не стал открещиваться от дискредитации китайских вакцин от COVID-19

      Трамп пообещал положить конец «бесконечным» выплатам Украине

      «Саммит мира» высказался по Запорожской АЭС

      Раскрыты детали инцидента с атакой хуситов на украинское судно

      Пять категорий россиян смогут меньше платить за ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше