Пентагон не стал открещиваться от дискредитации китайских вакцин от COVID-19

Пентагон не стал отрицать сообщения о дискредитации китайских вакцин от COVID-19

Министерство обороны США не стало отрицать информацию о том, что американские военные проводили дискредитацию китайских вакцин против коронавируса. Соответствующий письменный комментарий предоставила ТАСС официальный представитель Пентагона Лиза Лоуренс.

Она не стала указывать, что соответствующая публикация агентства Reuters не соответствует действительности. По ее словам, американские военные проводят «широкий спектр операций, в том числе в информационной сфере, для противодействия вредоносному влиянию противника».

Как отметила Лоуренс, «ряд государственных и негосударственных субъектов» с помощью соцсетей и других медиа распространяют дезинформацию и пытаются оказывать вредоносное влияние на США. В ответ на это американская сторона имеет право проводить собственные кампании, уверены в Пентагоне.

Накануне агентство Reuters написало, что Пентагон пытался дискредитировать китайские вакцины в 2020-2021 годах. Кампания велась в социальных сетях и была направлена на уменьшение влияния Китая в Юго-Восточной Азии.