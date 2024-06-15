Раскрыта кампания Пентагона по дискредитации китайских вакцин от коронавируса

Reuters: Пентагон проводил кампанию против китайских вакцин от COVID-19

Пентагон проводил кампанию по дискредитации китайских вакцин от коронавируса Sinovac в 2020-2021 годах. Детали операции раскрыло агентство Reuters.

По данным агентства, кампания велась в социальных сетях и была направлена на уменьшение влияния Китая в Юго-Восточной Азии. В ее рамках создавались фальшивые аккаунты, распространявшие информацию о неэффективности и опасности китайской вакцины. В частности, публикации призывали отказаться от вакцины Sinovac, так как COVID-19 был обнаружен именно в стране ее происхождения.

Кроме того, кампания была направлена на мусульманское население стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Фальшивые аккаунты публиковали данные о предположительном содержании свиного желатина в китайской вакцине, что затем опровергалось компанией Sinovac.

По данным агентства, Министерство обороны США проводило кампанию с весны 2020-го по середину 2021 года.

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