Байден запутался в своей политической биографии

NYP: Байден ошибочно приписал себе должность вице-президента в период пандемии

Президент США Джо Байден во время выступления в Детройте запутался в своей политической биографии. Он по ошибке приписал себе должность вице-президента во время пандемии коронавируса, хотя COVID-19 случился спустя три года после того, как он оставил этот пост, передает New York Post (NYP).

«Когда я был вице-президентом во время пандемии и дела были плохи, Барак Обама сказал мне: "Езжай в Детройт!" Помоги это исправить!» — произнес 81-летний американский лидер, решив, что находился на посту во время вспышки вируса, тогда как сложил с себя эти полномочия еще в 2017 году.

Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки осудил решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, пояснив, что имел в виду Ирак и Афганистан.