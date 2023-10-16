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09:32, 16 октября 2023Забота о себе

Врач раскрыл влияние кофе на интенсивность оргазма

Врач Каран Раджан: кофеин усиливает возбуждение и интенсивность оргазма

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

Кофеин усиливает сексуальное возбуждение и интенсивность оргазма, полагает хирург из Великобритании Каран Раджан. Влияние бодрящего напитка на интимную жизнь он раскрыл в беседе с New York Post.

Раджан отметил, что в малых дозах кофеин оказывает сосудосуживающее действие, но если увеличить дозировку, то кровеносные сосуды начнут расширяться и кровоток усилится. «Чем лучше кровообращение, тем сильнее приток крови к мышечной ткани. Таким образом, повышается шанс достичь состояния возбуждения, которое позволит испытать оргазм», — сказал врач.

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Раджан уточнил, что выводы он сделал на основе исследования, которое проводилось на мышах. Подобных экспериментов с участием людей, по его словам, не было. Тем не менее хирург предположил, что совет является неопасным и вреда от чашки кофе перед сексом не будет.

Ранее британский диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе. По его мнению, без последствия для здоровья каждый день можно выпивать не более трех чашек.

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    Екатерина Улитина
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