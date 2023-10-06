Названа максимальная суточная доза кофе

Диетолог Майкл Мосли: три чашки кофе в день помогут укрепить здоровье мозга

Британский диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе, которая не навредит здоровью. Его мнение публикует издание Daily Mirror.

Специалист утверждает, что, если выпивать не более трех чашек бодрящего напитка в день, это не только не принесет вреда организму, но и поможет укрепить здоровье сердца и мозга. Такие выводы Мосли сделал на основании исследования с участием полумиллиона человек, которое выявило, что сердце у любителей кофе функционирует лучше, чем у тех, кто его никогда не пьет.

Несмотря на предполагаемую пользу, диетолог посоветовал не пить кофе сразу после пробуждения, особенно если ночь выдалась беспокойной. Мосли объяснил: этот напиток может повысить уровень гормона стресса кортизола, который после плохого сна и так выше обычного. По его словам, подобный скачок гормона способен поднять уровень сахара в крови до нездоровых показателей. Чтобы избежать этого, врач посоветовал пить кофе минимум через час после пробуждения.

Ранее кофе назвали полезным средством при борьбе с эректильной дисфункцией. Фармацевт Аббас Канани объяснил, что напиток положительно действует на центральную нервную систему и улучшает кровоток.