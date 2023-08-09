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08:30, 9 августа 2023Забота о себе

Фармацевт рассказал о пользе кофе при эректильной дисфункции

Фармацевт Канани: оксид азота в кофе положительно сказывается на эрекции

Фото: Karl Fredrickson / Unsplash

При эректильной дисфункции может помочь употребление кофе, рассказал фармацевт Аббас Канани. О неожиданной пользе популярного напитка он рассказал в беседе с The Sun.

По словам Канани, влияние кофе на центральную нервную систему положительно сказывается на качестве эрекции. «Усиленный кровоток в тканях пениса важен для достижения и поддержания эрекции. [Содержащийся в кофе] оксид азота играет решающую роль в расслаблении и расширении кровеносных сосудов, а это, в свою очередь, обеспечивает приток крови к пенису и поддерживает эрекцию», — объяснил он.

Издание цитирует исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One. Ученые обнаружили, что мужчины, которые выпивают две-три чашки кофе в день, на 40 процентов реже испытывают проблемы с эрекцией.

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    Александра Лисица
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