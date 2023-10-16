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18:34, 16 октября 2023Россия

Врачи достали осколок снаряда из сердца попавшего под обстрел российского бойца

Белгородские хирурги достали осколок снаряда из сердца раненого военнослужащего

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В Белгородской области кардиохирурги достали осколок снаряда из сердца раненого военнослужащего. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, российский боец попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего был госпитализирован в предсмертном состоянии в клиническую больницу Святителя Иоасафа. Врачам понадобилось два часа, чтобы извлечь крохотный осколок из правого желудочка сердца мужчины.

Как пишет канал, на данный момент военнослужащий находится в реанимации, где проходит лечение от последствий остальных ранений.

Ранее в Иркутской области врачи спасли ребенка с пулевым ранением в области сердца. Обследование показало, что патрон задел правое легкое, по касательной прошел вдоль правого предсердия и застрял около заднего средостения. Операция продолжалась четыре с половиной часа и прошла успешно.

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    Сергей Истомин
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